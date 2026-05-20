Саратовцы могут подать свои идеи по улучшению жизни в России на форум до 15 июня

Жителей Саратовской области приглашают к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени».

Министр инвестиционной политики региона Александр Марченко в ходе прямого эфира рассказал о всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени». Платформа создана для сбора проектных решений, нацеленных на реализацию национальных задач.

Участником может стать любой гражданин России, достигший 18 лет. Приём заявок открыт до 15 июня по пяти тематическим трекам: социальные, предпринимательские, технологические, кадровые и экологические инициативы.

По итогам 2025 года Саратовская область заняла третье место, направив на рассмотрение 2 415 идей. Из них 25 проектов вошли в общероссийский топ-1000. Среди лучших региональных наработок — профориентационная игра «Профессариум», онлайн-платформа для творческих фрилансеров, программа по популяризации здорового образа жизни внутри семей, а также техническое решение для автономной работы АЭС при отключении от внешней энергосистемы.

Александр Марченко призвал жителей активнее предлагать собственные разработки, способные приносить измеримые практические результаты.

Ольга Сергеева