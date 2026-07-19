Власти Саратовской области на развитие образования планируют направить 57 млрд рублей

Образование в Саратовской области получит рекордные 57 млрд рублей в 2026 году.

На развитие сферы образования региона в 2026 году заложено 57 млрд рублей — это на 10 млрд больше, чем в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил министр образования Александр Блатман.

Средства пойдут на капремонт школ, детсадов, учреждений допобразования и спортзалов, а также на выплаты классным руководителям и программу «Земский учитель».

В 2025 году уже отремонтируют 114 из 116 школ, на что выделено более 2 млрд рублей. При поддержке Вячеслава Володина в регионе строят новые школы — в 2026 году появится 4 450 дополнительных мест. Ремонт также планируют провести в 374 зданиях образовательных организаций.

Ольга Сергеева