На въезде в Саратов со стороны Вольского тракта появится орошаемый газон

Въезд в Саратов со стороны Вольского тракта преображается: автополив уже работает.

Глава города Игорь Молчанов проинспектировал ход благоустройства на въезде в областной центр. На участке уже смонтирована система автоматического полива — это должно помочь газону быстро прижиться в жаркую погоду.

Подрядчик вышел на объект и обязан завершить выравнивание земли, завоз грунта и посев травы до 7 августа. Работы стали продолжением прошлогоднего этапа, когда с территории убрали рекламные конструкции и торговые киоски, освободив пространство для зеленой зоны.

Помимо этого, мэр поручил владельцам всех объектов вдоль тракта привести в порядок свои участки и в дальнейшем регулярно поддерживать чистоту.

Ольга Сергеева