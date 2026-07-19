На въезде в Саратов со стороны Вольского тракта появится орошаемый газон

Въезд в Саратов со стороны Вольского тракта преображается: автополив уже работает.
Глава города Игорь Молчанов проинспектировал ход благоустройства на въезде в областной центр. На участке уже смонтирована система автоматического полива — это должно помочь газону быстро прижиться в жаркую погоду.
Подрядчик вышел на объект и обязан завершить выравнивание земли, завоз грунта и посев травы до 7 августа. Работы стали продолжением прошлогоднего этапа, когда с территории убрали рекламные конструкции и торговые киоски, освободив пространство для зеленой зоны.
Помимо этого, мэр поручил владельцам всех объектов вдоль тракта привести в порядок свои участки и в дальнейшем регулярно поддерживать чистоту.
Ольга Сергеева