Власти Саратовской области назвали устаревшими данные о «сходе» жителей в парке «Территория детства»

Власти Саратовской области опровергли информацию о массовых протестах жителей против строительства школы в парке «Территория детства» в микрорайоне Молодежный.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, публикации о «сходе» протестующих не соответствуют действительности — никаких массовых мероприятий в последние дни не проводилось.

Ранее в телеграм-канале «Говорит Саратов» появились фотографии, якобы свидетельствующие о протестах против застройки парка. В администрации пояснили, что несколько дней назад действительно состоялась встреча небольшой группы жителей с блогерами, однако официальных заявок на проведение акций не поступало.

По информации властей, с активными жителями уже проводились многочисленные встречи, где им подробно разъясняли детали проекта. Школа на 1100 мест с бассейном, по данным администрации, поддержана большинством местных жителей. Альтернативные площадки для строительства были признаны непригодными по техническим или юридическим причинам.

Отмечается, что новая школа позволит решить проблему двухсменного обучения и нехватки учебных мест в микрорайоне. Параллельно власти обещают благоустроить территорию парка, где уже ведутся работы по прокладке инженерных сетей для полива зеленых насаждений.

Напомним, что ранее некоторые жители обращались в правоохранительные органы с жалобами на действия активистов, выступающих против строительства. По их мнению, часть протестующих даже не проживает в микрорайоне, а их действия препятствуют решению важной социальной проблемы.