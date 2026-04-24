Власти Саратовской области официально утвердили дату последних звонков в школах

Губернатор Саратовской области утвердил дату праздника «Последний звонок» для всех школ региона

Роман Бусаргин подписал официальный указ, определяющий единый день проведения торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года. Согласно документу, «Последний звонок» пройдет во всех школах региона во вторник, 26 мая.

Это решение меняет сложившийся в прошлом году график: в 2025-м праздник для выпускников и их родителей состоялся на два дня раньше — 24 мая, и выпал на субботу.

Что касается главных выпускных вечеров, то здесь регион будет ориентироваться на федеральные рекомендации. Министерство просвещения РФ предложило субъектам страны провести эти торжества 27 июня текущего года. Окончательное решение по формату и времени проведения «выпускного» в Саратовской области будет принято позже с учетом предложений Минпросвещения.

Ольга Сергеева