В сёлах Энгельсского района заасфальтируют более 8 км дорог

В Энгельсском районе продолжается масштабное обновление внутрипоселковых дорог.

Работы идут в рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. На эти цели из областного бюджета выделено 133,5 миллиона рублей. В итоге дорожники приведут в порядок свыше 8 километров сельских трасс.

В селе Степное Терновского муниципального образования уже завершена подготовка дорожного основания и щебенение. Сейчас на улице Новой рабочие укладывают второй слой асфальта.

В Новопушкинском МО обновляют два участка в поселке Коминтерн — на улице Саратовской и в переулке Зеленом. Там уже постелили геотекстиль и провели щебенение.

Аналогичные работы выполнены в селе Воскресенка Безымянского МО на улице Центральной. В Анисовском полностью отремонтировали дорогу на улице Хомяковой и приступили к устройству земляного основания на улице М. Шапочка. В поселке Придорожный начали асфальтирование переулка Советского.

В Красноярском МО на улице Зеленой в селе Липовка устраивают щебеночное основание, а в селе Осиновка стартовала планировка дорожного полотна.

Ольга Сергеева