Власти Саратовской области отменили объединение сельских школ

Процесс присоединения сельских школ к городским в Саратовской области остановлен.

Сегодня, 30 апреля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о прекращении практики объединения образовательных учреждений в регионе. Речь идёт о случаях, когда школы в сёлах ранее были присоединены к городским в качестве филиалов.

В качестве примера спикер привёл Вольск, где такая реорганизация уже произошла. Володин подчеркнул, что отсутствие полноценной школы в малом населённом пункте лишает людей мотивации связывать с ним своё будущее и планировать жизнь.

По словам политика, накануне юридическая самостоятельность школ в сёлах была восстановлена.

Ольга Сергеева