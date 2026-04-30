В тройной аварии в Заводском районе Саратова пострадала водитель иномарки

Женщина-водитель получила травмы в массовом ДТП.

Автомобильная авария произошла 29 апреля на проспекте Энтузиастов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, в 8.07 напротив дома № 110 столкнулись самосвал «Камаз» под управлением 65-летнего мужчины, а также автомобили Kia Spectra (водитель — 53-летний мужчина) и Ford Fusion (водитель — 33-летняя женщина).

В результате аварии водитель Ford была госпитализирована с полученными травмами.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Сергеева