В тройной аварии в Заводском районе Саратова пострадала водитель иномарки

Женщина-водитель получила травмы в массовом ДТП.
Автомобильная авария произошла 29 апреля на проспекте Энтузиастов, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, в 8.07 напротив дома № 110 столкнулись самосвал «Камаз» под управлением 65-летнего мужчины, а также автомобили Kia Spectra (водитель — 53-летний мужчина) и Ford Fusion (водитель — 33-летняя женщина).
В результате аварии водитель Ford была госпитализирована с полученными травмами.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ольга Сергеева