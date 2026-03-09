Власти Саратовской области продолжают комплексное развитие сельских территорий

В 34 районах Саратовской области благоустроят парки, стадионы и улицы на 1,3 млрд рублей.

В текущем году в регионе продолжится масштабное обновление сельских территорий. Как сообщили в областном правительстве, 34 муниципалитета станут участниками госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой запланированы 67 проектов благоустройства и 4 инфраструктурных объекта.

Средства направят на создание комфортной среды в селах и малых городах. Работы затронут общественные пространства: парки, скверы, спортивные и детские площадки. Кроме того, запланирован ремонт дорог, модернизация уличного освещения и систем водоснабжения.

Среди наиболее значимых объектов этого года – реконструкция стадиона «Локомотив» в Аткарске и продолжение строительства водозабора в этом же районе. В Питерке приведут в порядок улицы Строителей и Колхозную. В Федоровском районе благоустроят парковую зону, а в селе Широкополье обновят территорию, прилегающую к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Финансовое обеспечение программы на 2026 год превышает 1,3 миллиарда рублей. Как отмечают в правительстве, всего за последние несколько лет регион привлек на эти цели более 5,7 миллиарда рублей. Поддержка оказывается при содействии зампреда Правительства РФ Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Ольга Сергеева