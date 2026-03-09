Роман Бусаргин: О лекарственном обеспечении льготников

Система обеспечения граждан бесплатными лекарствами по льготным рецептам на территории региона была серьезно перестроена. С 2022 года по этому вопросу принят ряд глобальных решений со стороны региональной власти. Ежегодно объемы финансирования на закупку медикаментов увеличивали на 30%.

В рамках организационной работы также многие вопросы выведены на системный уровень. Внедрена прозрачная информационная система, к которой подключены все медицинские учреждения, отражающая все стадии процесса – от выдачи рецепта до получения препарата. В министерстве здравоохранения создано отдельное управление, сотрудники которого обеспечивают проведение закупочных процедур, взаимодействуют со складом и медицинскими учреждениями.

На совещании профильный зампред Сергей Егоров и министр здравоохранения Владимир Дудаков отчитались о проведенной работе и озвучили итоги первых месяцев текущего года.

С начала года уже заключено свыше 350 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов.

В феврале изменена процедура отгрузки лекарств с аптечного склада. Теперь эта работа ведется в ежедневном режиме. За этот период отгружены препараты по 9857 рецептам.

Для обеспечения на базе аптечного склада регулярного запаса медикаментов в объемах 6-месячной потребности необходимо проведение большого количества закупочных процедур. Для этого в ближайшее время будет сформирована специальная рабочая группа.

Вопрос обеспечения жителей льготными лекарствами остается первоочередной задачей для социального блока правительства области. Крайне важно кроме принимаемых мер выстроить открытый диалог с пациентами, чтобы люди понимали порядок получения препаратов.

В текущем году объем средств на это направление увеличен до рекордных 6,2 млрд рублей, что полностью закрывает финансовую потребность минздрава. Созданы реальные механизмы, чтобы выдача лекарств проводилась без сбоев. За выполнение этой задачи зампред правительства и министр здравоохранения несут персональную ответственность.