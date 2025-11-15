Власти Саратовской области решают кадровые вопросы в здравоохранении

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел рабочую встречу с руководителями медицинских учреждений, где обсуждались кадровые вопросы и укрепление материальной базы.

С начала года в больницы региона трудоустроились более 1100 молодых специалистов. При этом укомплектованность врачами составляет 69,62%, средним медперсоналом — 78,8%. К 2026 году поставлена задача достичь показателей в 70% и 77% соответственно. Для решения кадрового вопроса используется целевое обучение — более 1900 человек проходят подготовку по направлениям.

На встрече также рассмотрели ход программы благоустройства территорий медучреждений и обеспечение льготными лекарствами, на что в текущем году выделено свыше 5 млрд рублей.

Губернатор поручил завершить формирование кадрового резерва главных врачей для 8 учреждений, где руководители продолжают работать в статусе исполняющих обязанности.

Ольга Сергеева