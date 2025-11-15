Саратовец сломал молодой позвонок поясницы за ранний подъем в обед

В Саратове возбуждено уголовное дело после жестокого избиения молодой женщины ее сожителем.

По данным областного управления МВД, 23-летний мужчина нанес побои 22-летней девушке за то, что она разбудила его около 13:00.

Инцидент произошел 11 мая в квартире на 7-м Шелковичном тупике. Задержанный объяснил свои действия сильной усталостью и желанием продолжить сон. В результате нападения пострадавшая получила закрытый перелом поясничного отдела позвоночника.

Подозреваемый был задержан и признал свою вину. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ольга Сергеева