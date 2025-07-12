Власти сообщили о 3 и 4 этапах расселения ветхого и аварийного жилья в Саратове

В администрации Волжского района Саратова проинформировали о новых подходах к реализации программы расселения аварийного жилья.

Соответствующие изменения связаны с поправками в федеральное жилищное законодательство.

Как пояснили в районной администрации, третий и четвертый этапы программы переселения будут осуществляться по обновленной схеме. Реализация начнется после выполнения двух ключевых условий:

Утверждения заявки на третий этап в ППК «Фонд развития территорий»

Получения целевого финансирования из областного бюджета

В настоящее время документы находятся на рассмотрении в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области. Конкретные сроки начала переселения будут объявлены дополнительно после завершения всех согласовательных процедур.