В Саратовской области утром объявили угрозу атаки беспилотников

В Саратовской области утром 12 июля введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Получена информация от Министерства обороны о возможной угрозе с использованием БПЛА. В районах потенциальной опасности могут быть задействованы системы оповещения населения. Все оперативные службы региона приведены в состояние полной боевой готовности», — отметил глава области.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям в случае срабатывания систем оповещения. Подробности о характере угрозы и возможных районах опасности не уточняются.