Власти сообщили о гибели еще 4 военных из Саратова на СВО

Шесть военнослужащих из Саратовской области погибли при выполнении задач в зоне СВО.

Среди них четверо жителей областного центра: Денис Макаров, Шерзод Купалов, Андрей Северьянов и Владимир Гаврилей.

Еще двое — Александр Семенов (Энгельсский район) и Яков Нечаев (Новоузенский район), как сообщается на ресурсах местных администраций.

Информация о подробностях жизни и службы погибших не разглашается.

Специальная военная операция продолжается 4-й год на территории Украины и в приграничных с ней российских областях.