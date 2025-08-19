Власти сообщили о гибели еще 4 военных из Саратова на СВО

Шесть военнослужащих из Саратовской области погибли при выполнении задач в зоне СВО.
Среди них четверо жителей областного центра: Денис Макаров, Шерзод Купалов, Андрей Северьянов и Владимир Гаврилей.
Еще двое — Александр Семенов (Энгельсский район) и Яков Нечаев (Новоузенский район), как сообщается на ресурсах местных администраций.
Информация о подробностях жизни и службы погибших не разглашается.
Специальная военная операция продолжается 4-й год на территории Украины и в приграничных с ней российских областях.