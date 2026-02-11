Вместе с Константином Эрнстом Владимир Путин наградил трех саратовцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами.
Среди отмеченных — три представителя Саратовской области.
Декан социологического факультета СГУ Сергей Ивченков удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» за вклад в подготовку специалистов и многолетний труд.
Начальник Сенновской дистанции электроснабжения РЖД Александр Юров стал «Заслуженным работником транспорта РФ».
Председатель сельхозартели «Калинино» Павел Дудников получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
Вместе с саратовцами глава государства наградил гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста орденом «За доблестный труд».
Ольга Сергеева