Саратовцев предупредили об основном этапе повышения тарифов ЖКХ осенью 2026 года

В Саратовской области объяснили, почему выросли тарифы на коммунальные услуги.

Комитет государственного регулирования тарифов региона прокомментировал изменение стоимости ЖКУ, вызвавшее вопросы у жителей. Как пояснили в ведомстве, повышение плановое и предусмотрено законодательством.

Индексация в 2026 году проходит в два этапа. Первая корректировка произошла 1 января — тарифы выросли на 1,7% во всех регионах страны. Это связано с увеличением ставки НДС до 22%, что повлияло на конечную стоимость услуг.

Основное повышение перенесено с июля на 1 октября 2026 года. Решение принято на уровне федерального правительства с учётом прогноза социально-экономического развития.

Ольга Сергеева