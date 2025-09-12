Водитель электровелосипеда разбился в ДТП на Ильинской площади Саратова

На Ильинской площади Саратова 10 сентября произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля и мощного электровелосипеда. Авария случилась около 15:30 напротив дома № 1/1.

По предварительной информации ГАИ, здесь столкнулись автомобиль «Opel» под управлением 64-летнего водителя и двухколёсный «Монстр», за рулём которого был 23-летний мужчина.

В результате инцидента водитель двухколёсного транспорта получил травмы. Медики скорой помощи госпитализировали его для оказания медицинской помощи и обследования.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто из участников движения нарушил правила дорожного движения, что и привело к столкновению.