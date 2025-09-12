Регоператор назвал топ благоустроенных контейнерных площадок Саратова

Специалисты Саратовского филиала компании «Ситиматик» в ежедневном режиме анализируют обращения жителей областного центра. На их основании оценивается состояние контейнерной площадки и исполнение собственником обязанностей по ее содержанию.

По результатам мониторинга выявлено, что в каждом районе Саратова есть положительные примеры обустройства контейнерных площадок, что свидетельствует о качественной работе их собственников:

ЖК «Царицынский», 1 (Фрунзенский район)

Контейнерная площадка имеет эстетичное, современное и экологичное ограждение из дерева по всему периметру, что предотвращает распространение случайного мусора за пределы места накопления ТКО. Площадка оборудована металлическими барьерами, которые не позволяют припарковать автомобиль на месте для выкатки контейнеров. Таким образом, отсутствуют препятствия для своевременного и регулярного вывоза отходов.

Ул. Николая Сдобнова, 7 (Заводской район)

Площадка огорожена профлистом, имеет крышу, удобные пандусы для выкатки контейнеров. Подъездной путь к месту накопления ТКО асфальтированный, широкий и свободный. Контейнеры чистые и находятся в нормативном состоянии.

Ул. Евгения Долгина, 4 (Ленинский район)

Площадка имеет металлическое ограждение, подъезд к ней асфальтированный, контейнеры также находятся в нормативном состоянии, а прилегающая территория регулярно убирается.

Ул. Клиническая 2/6 (Октябрьский район)

Данная площадка с трех сторон огорожена профлистом, прилегающая территория чистая и заасфальтированная. Емкости для накопления ТКО находятся в нормативном состоянии.

Ул. Стрельбище, 22 (Кировский район)

Площадка имеет экологичное ограждение из дерева, пандусы для выкатки контейнеров. Подъездной путь имеет твердое асфальтовое покрытие, прилегающая территория всегда чистая.

Ул. Усть-Курдюмская, 3 (Волжский район)

С трех сторон площадка огорожена забором из профлиста, этим летом собственник места накопления ТКО установил новые емкости для отходов. Прилегающая территория заасфальтирована, проводится регулярная уборка.

На всех перечисленных площадках не только балансодержатели выполняют свои обязанности, но и жители, которые пользуются площадками, соблюдают правила обращения с ТКО. Такой подход обеспечил эстетичный вид контейнерных площадок и чистоту вокруг.

Тем не менее, анализ обращений показывает, что в Волжском и Кировском районах областного центра места для накопления ТКО менее всего соответствуют нормам СанПин. На них наиболее остро стоят вопросы обустройства площадок, их оснащения достаточным количеством контейнеров, содержания и уборки прилегающей территории, которые должны осуществлять собственники мест накопления ТКО.

Саратовский региональный оператор напоминает, что только совместными усилиями всех участников отрасли по обращению с ТКО возможно добиться соответствия всех контейнерных площадок требованиям СанПин и, как следствие, повышения уровня экологического благополучия граждан.