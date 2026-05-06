Водитель «Приоры» погиб в утреннем ДТП с грузовиком под Саратовом

Утром в среду 6 мая в Красноармейском районе произошла трагедия на дороге.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась вблизи поселка Каменка примерно в 9:00.

На месте происшествия столкнулись два транспортных средства: грузовой автомобиль Dongfeng, за рулем которого находился 39-летний мужчина, и легковая Lada Priora под управлением 42-летнего водителя.

От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте. Обстоятельства и точные причины ДТП в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.

Ольга Сергеева