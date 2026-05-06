Бездомная собака напала на женщину в Заводском районе Саратова

На проспекте Энтузиастов бездомное животное напало на горожанку.

В Заводском районе Саратова произошёл инцидент с участием уличной собаки, в результате которого пострадала местная жительница. Нападение было зафиксировано 3 мая на проспекте Энтузиастов.

Как сообщили в следственном управлении СКР по региону, по факту случившегося уже открыто уголовное производство. Дело квалифицировано по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ — «Халатность».

По версии следствия, происшествие стало возможным из-за того, что ответственные лица в муниципальных структурах не предприняли своевременных и достаточных мер по организации отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных. Правоохранителям предстоит выяснить, кто именно из должностных лиц допустил бездействие, приведшее к травмированию горожанки.

Ольга Сергеева