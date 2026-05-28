Водитель-виновник возместит ПривЖД материальный ущерб после ДТП на переезде

В результате опасного манёвра водителя легкового автомобиля Приволжская железная дорога понесла материальный ущерб.

Автомобилист грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся составом, что создало угрозу безопасности движения и привело к повреждениям железнодорожной инфраструктуры.

В ходе разбирательств сотрудникам железной дороги удалось добиться от виновника происшествия полного возмещения убытков. Общая сумма компенсации, выплаченной водителем, превысила 23 тысячи рублей.

Согласно действующему законодательству, а именно статье 12.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за подобное правонарушение предусмотрено суровое наказание. Суд может назначить водителю административный штраф в размере 5 тысяч рублей или применить меру в виде лишения права управления транспортным средством на срок от трёх до шести месяцев.

Ольга Сергеева