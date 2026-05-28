Саратовцы с двумя и более детьми могут оформить новую ежегодную выплату

В Саратовской области с лета 2026 года введут новую выплату для семей с детьми.

С 1 июня 2026 года в Саратовской области начнет действовать новая мера государственной поддержки. Региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) будет принимать заявления на ежегодную финансовую помощь для семей, воспитывающих трех и более детей.

Кто может претендовать на помощь

Главным условием для получения выплаты является официальное трудоустройство родителей. Претендовать на средства могут семьи, в которых:

оба родителя (или единственный родитель) официально работают и регулярно уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

отсутствуют задолженности по алиментам.

Программа предусматривает поддержку семей, где дети учатся на дневной форме обучения в вузах или ссузах — в этом случае возрастной порог для детей увеличивается до 23 лет.

Финансовые критерии

Решение о назначении выплаты будет приниматься с учетом материального положения семьи. Ключевым критерием станет уровень совокупного дохода: он не должен превышать полуторакратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе. Кроме того, специалисты фонда проведут комплексный анализ имущественного положения заявителей для подтверждения их нуждаемости.

Порядок оформления

Подать заявление на получение финансовой помощи можно будет двумя способами:

В электронном виде через портал Госуслуг. Лично, обратившись в клиентские службы регионального отделения ФСС.

Прием заявлений будет осуществляться в течение всего лета, а крайний срок подачи установлен на 1 октября. Это даст жителям области достаточно времени, чтобы собрать необходимые документы и оформить заявку на поддержку.

