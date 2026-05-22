Военнослужащие из трёх районов Саратовской области геройски погибли на фронтах СВО

Вновь скорбные вести пришли в Саратовскую область.

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погибли трое наших земляков — уроженцев разных районов. Об этом официально сообщили в районных администрациях.

Не вернулись живыми домой:

— Владимир Идрисов из Марксовского района;

— Данила Захаров из Ершовского района;

— Алексей Соломенников из Балашовского района.

Каждый из них — свой для своего города или села. Кто-то был отцом, кто-то — сыном, братом и другом. Все они до конца выполнили свой воинский долг.

Губернатор Саратовской области, а также главы муниципалитетов выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. В официальных обращениях говорится о мужестве и стойкости бойцов, которые до последнего оставались верны присяге.

Ольга Сергеева