Военнослужащие из трёх районов Саратовской области геройски погибли на фронтах СВО

Вновь скорбные вести пришли в Саратовскую область.
При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погибли трое наших земляков — уроженцев разных районов. Об этом официально сообщили в районных администрациях.
Не вернулись живыми домой:
— Владимир Идрисов из Марксовского района;
— Данила Захаров из Ершовского района;
— Алексей Соломенников из Балашовского района.
Каждый из них — свой для своего города или села. Кто-то был отцом, кто-то — сыном, братом и другом. Все они до конца выполнили свой воинский долг.
Губернатор Саратовской области, а также главы муниципалитетов выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. В официальных обращениях говорится о мужестве и стойкости бойцов, которые до последнего оставались верны присяге.
Ольга Сергеева