«Туриада‑2026»: республика Марий Эл покорила жюри бардовской песней

Представители Марий Эл получат грант в размере 300 тысяч рублей от губернатора Саратовской области.

Победителем в номинации «Бардовская песня» стала делегация республики Марий Эл, которая не только сорвала аплодисменты, но и завоевала престижную награду.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин учредил специальный приз — стипендию в размере 300 тысяч рублей. Эти средства молодые и талантливые представители республики направят на студийную запись своих авторских произведений.

Конкурс бардовской песни — одна из самых эмоциональных и душевных частей «Туриады». Участники представляют произведения собственного сочинения, посвящённые путешествиям, природе и дружбе. Жюри оценивало не только вокальное мастерство и текст, но и искренность, умение донести до слушателя туристическую романтику.

Победа Марий Эл стала неожиданностью для многих — в этом виде соревнований традиционно сильны другие регионы ПФО. Однако, по мнению членов жюри, именно песни марийских авторов оказались самыми пронзительными.

Ольга Сергеева