Военнослужащие из Саратовской области геройски погибли в зоне СВО

Администрации муниципалитетов Саратовской области официально подтвердили гибель пяти военнослужащих — уроженцев региона в ходе специальной военной операции.

Все они погибли при выполнении боевых задач.

Среди погибших — Максим Дудинов (Советский район), Игорь Алеев и Анатолий Сущевский (Балашовский район), Алексей Мальцев (Балаково) и Сергей Кошелев (Саратов). Алексей Мальцев 1981 года рождения, получивший в Балакове профессию повара-кондитера, погиб 17 июля 2025 года.

Биографические сведения о Дудинове и Кошелеве в официальных источниках не раскрываются. Известно, что Сущевский и Алеев проходили службу по контракту.

СВО длится четвертый год. Потери среди российских военных засекречны.

Ольга Сергеева