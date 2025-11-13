В двух районах Саратова горожанам почти на сутки отключат воду

В связи с работами по вводу новых водоводов на улице Соколовой 14 ноября с 01:00 до 24:00 будет прекращена подача холодной воды в Кировском и Волжском районах Саратова.

Отключение затронет ряд улиц, включая Большую Горную и микрорайон Затон.

Полный список адресов доступен для скачивания по ссылке. В детских садах и школах указанных районов 14 ноября отменены занятия.

Как сообщает «Саратовводоканал», у потребителей на прилегающих улицах может наблюдаться пониженное давление в системе водоснабжения.

Ольга Сергеева