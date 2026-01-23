Военные из Энгельса Адушкин и Кучеров геройски погибли на фронтах СВО

Жители Саратовской области погибли в ходе специальной военной операции.

С фронта не вернулись живыми двое уроженцев Энгельсского района Саратовской области. Администрация района сообщила о гибели военнослужащих Виктора Кучерова и Алексея Адушкина.

Губернатор региона выразил соболезнования семьям и близким погибших. В своём обращении он отметил мужество и верность долгу, проявленные бойцами при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, списки погибших на фронте обновляются ежедневно. Однако общее число павших не сообщается, так как находится под грифом «Секретно».

Ольга Сергеева