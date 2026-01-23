В Саратове состоялась массовая лыжная прогулка по новой экотропе

В Ленинском районе Саратова состоялась массовая лыжная прогулка по новой экологической тропе.

Как сообщили в администрации областного центра, маршрут протяжённостью 2,5 километра пролегал от сквера «Территория Детства» до жилого комплекса «Ласточкино».

Мероприятие было организовано при участии председателя комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре Юлии Литневской и регионального отделения «Союза женщин России». В прогулке приняли участие активисты, местные жители, любители лыжного спорта и скандинавской ходьбы, а также сотрудники районных учреждений культуры.

Погода способствовала мероприятию: солнечный день, морозный воздух и заснеженный лес создали идеальную атмосферу. После коллективной разминки участники отправились по обустроенной тропе, отметив появившиеся здесь новые элементы благоустройства — освещение, скамейки и спортивные модули.

Работы по созданию этой рекреационной зоны были проведены в рамках депутатского проекта спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Тропа открыта для свободного посещения и предназначена для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха в любое время года.

Подготовила Ольга Сергеева