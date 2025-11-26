Военные из Саратовской области геройски погибли в ходе СВО

Четыре уроженца Саратовской области погибли при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Информация о потерях подтверждена официальными представителями муниципальных образований.

Список погибших военнослужащих включает:

Илью Назарова (Балаковский район)

Евгения Аблесимова (Балашовский район)

Юрия Тайлякова (Новоузенский район)

Владимира Тимофеева (Калининский район)

Известно, что Юрий Тайляков погиб 3 января 2025 года и был погребен сегодня в поселке Радищево. Илья Назаров, 1996 года рождения, пал смертью храбрых 11 мая 2025 года. Церемония прощания с ним запланирована на 27 ноября.

В этот же день состоится прощание с Владимиром Тимофеевым, чьи биографические данные не разглашаются. Евгений Аблесимов, проходивший службу по контракту, был похоронен сегодня в Балашове.

СВО длится с февраля 2022 года. Общее число погибших на фронте находится под грифом «Секретно».

Ольга Сергеева