В Саратове за 120 миллионов рублей продают прибыльную гостиницу с термами

Саратове выставили на продажу отель с термами и озвучили его прибыль.

Готовый бизнес в 1-м проезде Танкистов оформлен на индивидуального предпринимателя. В объявлении о продаже он позиционируется как гостинично-термальный комплекс. Общая площадь помещений составляет 2 тысячи квадратных метров. Это 25 номеров в стиле разных стран, 3 индивидуальные бани, термальный комплекс, сауна, хамам, фуд-корт. Также на территории есть подогреваемый бассейн, два банкетных зала, 5 летних беседок.

По словам продавцов, средняя ежемесячная прибыль бизнеса достигает 20 миллионов рублей.

За объект запросили 120 миллионов рублей, также его готовы продать частями.

Ольга Сергеева