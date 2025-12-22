Военный Зайцев Дмитрий из Балаковского района геройски погиб в спецоперации

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Балаковского района Саратовской области Дмитрий Зайцев.

Соответствующая информация была распространена районной администрацией.

Согласно официальному сообщению, Дмитрий Александрович Зайцев 1992 года рождения был выпускником балаковской средней школы № 11. Он погиб 28 августа 2025 года при исполнении воинского долга.

Администрация Балаковского района в связи с гибелью военнослужащего выразила искренние соболезнования его семье и друзьям. Прощание с Дмитрием Зайцевым запланировано на 23 декабря с 10:00 до 11:00 в ритуальном комплексе «Обелиск».

Ольга Сергеева