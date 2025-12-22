Саратовцы узнают об обычаях празднования Нового года в СССР

В Саратове в Доме Павла Кузнецова расскажут об обычаях празднования Нового года в СССР. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Минкульт64».

Рождественская экспозиция в Доме Павла Кузнецова предложит посетителям ощутить, а кому-то и впервые узнать, ту особенную атмосферу зимних праздников, царившую в 50-е – 70-е годы прошлого века. Новый год в советское время – это шумные компании и душевные посиделки.

На выставке будет представлено все то, что создавало ощущение тепла и уюта: настоящая новогодняя ель, украшенная советскими игрушками, воссозданная комната в стиле ретро с мебелью и предметами обихода советской эпохи. Кроме того, будут экспонироваться коллекции уникальных ватных игрушек, созданных современными саратовскими мастерами Екатериной Ружьевой и Галиной Марусовой. Посетители смогут посмотреть редкие кинокадры, запечатлевшие «саратовских зимних людей» в период с 40-х по 70-е годы в специально оборудованном кинозале!

Посетить мероприятие можно с 25 декабря 2025 — 10 февраля 2026 в Доме-музее Павла Кузнецова (ул. Октябрьская 56).

Дуся Иванова