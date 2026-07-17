Володин: Академию МВД разместят в Ленинском районе Саратова

В областном центре появится филиал академии МВД.

О планах по созданию учебного заведения в соцсетях сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина, который лично побывал на месте будущего строительства.

Спикер Госдумы приехал в регион с рабочей поездкой и осмотрел площадку в Ленинском районе, которую ранее уже обсуждал с главой МВД России. Именно здесь, по замыслу федеральных и региональных властей, должен появиться полноценный кампус ведомственной академии.

«Перед нами стоит задача сформировать необходимую материально-техническую базу, а также возможность для проживания будущих курсантов в рамках филиала Академии МВД», — обозначил Володин масштаб предстоящих работ.

Появление учебного заведения, по словам парламентария, откроет новые горизонты для всех, кто намерен связать свою карьеру со службой в органах внутренних дел. Учиться можно будет не выезжая за пределы региона, что особенно важно для Саратовской области, испытывающей потребность в квалифицированных кадрах для правоохранительной системы.

Когда именно начнется строительство и набор первых курсантов — пока не уточняется, но сам факт выбора площадки и внимание на федеральном уровне говорят о том, что проект получил зеленый свет.

Ольга Сергеева