Володин добился увеличения финансирования школьного питания в Саратовской области

С 1 мая 2026 года в Саратовской области вступают в силу новые нормативы стоимости школьного питания.

Минимальная сумма на одного ребенка в день вырастет до 120 рублей, тогда как ранее она составляла от 32 до 80 рублей. Инициатива реализована при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Новая мера поддержки охватит 150 тысяч детей по всему региону. Из областного бюджета на эти цели направлено около 2 миллиардов рублей, из которых 805 миллионов пойдут непосредственно на улучшение качества продуктов и меню.

Необходимость пересмотра нормативов назрела давно: прежние расценки не менялись шесть лет и перестали соответствовать рыночным ценам.

Напомним, Володин поднял этот вопрос в январе 2026 года, заявив, что текущих сумм недостаточно для полноценного горячего питания, и пообещал содействие в изыскании средств.

Как отметил зампред облдумы Роман Грибов, самостоятельно регион не смог бы решить эту проблему в таком масштабе.

Льгота распространится на учеников начальной школы, учащихся 5–11 классов в сельской местности и 15 малых городах, а также на льготные категории детей в Саратове, Энгельсе и Балаково.

Кроме того, Володин пообещал помочь с модернизацией школьных пищеблоков и повышением зарплат поваров, чтобы учебные заведения могли обеспечивать питание самостоятельно.

Ольга Сергеева