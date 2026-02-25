Расходы на образование выросли почти до 2,5 млрд: подробности нового бюджета

Депутаты Саратовской областной Думы скорректировали главный финансовый документ региона, внеся правки в закон о бюджете на 2026 год и последующий плановый двухлетний период.

Уточнение параметров позволило направить дополнительные средства на решение первоочередных задач в социальной сфере и инфраструктуре.

Как пояснила глава регионального минфина Ирина Бегинина, доходная часть 2026 года пересмотрена с учётом обновлённого прогноза налоговых сборов и поступлений из федеральной казны. Хотя прогноз по собственным доходам снизился на 2,75 млрд рублей, увеличение объёма безвозмездных трансфертов смягчило общую корректировку. В итоге доходы утверждены на уровне 189,5 млрд рублей, а расходы — 210,9 млрд рублей.

На что пойдут средства?

Поправки консолидируют ресурсы для финансирования наиболее значимых направлений. Львиная доля внимания традиционно отдана системе образования, которая получит поддержку из областного и федерального бюджетов.·

Новые школьные объекты: Свыше 1,06 млрд рублей заложено на строительство пристроек и новых корпусов в саратовских школах № 23, 52, 63, 94 и 100.

Поддержка педагогов и питание: Увеличен норматив стоимости школьных обедов — на эти нужды дополнительно выделено 804,8 млн рублей. Также вводится новая ежемесячная выплата для учителей, на которую направят 233,5 млн рублей.

Сохранение исторического здания: Отдельно предусмотрено финансирование (295,1 млн рублей) для противоаварийных работ в здании Мариинской гимназии, где планируется разместить учебное заведение.

Федеральная поддержка и инициативы руководства области

В рамках замещения региональных затрат в бюджет включены 750,6 млн рублей, привлечённых при участии Вячеслава Володина. Эти средства пойдут на запуск первого этапа системы «Безопасный город» (150 млн рублей), частичное покрытие расходов на горячее питание (440,6 млн рублей) и выкуп объектов недвижимости для последующей реконструкции коммунальных сетей в районе Посадского (160 млн рублей).

По предложению губернатора Романа Бусаргина дополнительное финансирование получили следующие объекты:

Стадион «Локомотив» оснастят современными системами безопасности и контроля доступа (46,2 млн рублей).·

Запланированы мероприятия по лесовосстановлению (20 млн рублей) и обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей (50 млн рублей).·

Медицинские учреждения пополнятся новым оборудованием: Клинический перинатальный центр (4 млн рублей) и Озинская районная больница (14,2 млн рублей). Также запланирован ремонт лечебного корпуса в Самойловской районной больнице (1,6 млн рублей).

Помимо этого, законом утверждено увеличение объёма дорожного фонда региона на 508,1 млн рублей и скорректирована программа госзаимствований в связи с использованием инфраструктурного бюджетного кредита.

Ольга Сергеева