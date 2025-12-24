Володин доложил Путину о принятых за год законах

На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что 70% принятых в этом году законов были поддержаны всеми фракциями Государственной Думы.

«Все вопросы, имеющие отношение к защите интересов страны, отстаиванию позиции государства, в том числе на международной арене, поддерживаются всеми фракциями независимо от их партийной принадлежности», — заявил Вячеслав Володин.

«Нас объединяет повестка президента, повестка развития страны», — добавил он.

Среди главных приоритетов в работе Госдумы Вячеслав Володин назвал обеспечение всем необходимым участников специальной военной операции, членов их семей.

«Приняли начиная с 2022 года 154 закона — сформирована система», — отметил он. По словам председателя ГД, в том числе в 2025 году было принято 30 законов в этой сфере.

Председатель ГД отметил, что теперь все законодательные инициативы депутаты анализируют на предмет поддержки семьи. Об этом ранее говорил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций.

Вячеслав Володин также подчеркнул, что страна, преодолевая вызовы, становится сильнее. Он напомнил, что России объявлено 30711 санкций.

«Все это понимают и отдают себе отчет, что нам надо начинать с себя и делать все для повышения эффективности работы парламента», — сказал он.

Депутаты приняли решение не уходить в отпуска до Нового года, а продолжить работу, и отправились в свои избирательные округа для встреч с гражданами, цитирует председателя ГД пресс-служба парламента.

Подготовила Ольга Сергеева