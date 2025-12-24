Панков призвал депутатов следить за качеством школьного питания

Депутат Госдумы Николай Панков, обратившись к депутатам в областной Думе, подчеркнул важность эффективной организации школьного питания. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Знаем, очень сложно было найти средства на организацию бесплатного питания для школьников в сельской местности и в ряде городов в таком объеме. Но Вячеслав Володин смог решить этот вопрос. Также бесплатным будет посещение и питание в детских садах и группах продлённого дня. Мера поддержки будет действовать для жителей всех сёл области и в городов с численностью населения до 100 тыс. человек.

Средства сегодня поступили в область. Мера поддержки начнёт действовать 1 января 2026 года. Депутаты областной Думы сегодня единогласно проголосовали за региональный закон. Теперь нам вместе с исполнительной властью важно организовать школьное питание таким образом, чтобы выделенные средства дошли до каждого ребёнка, остались в кармане у родителей, а не коммерсанта. Каждый коммерсант работает с целью извлечения прибыли. Чаще всего эта прибыль берётся из тарелки ребёнка. Наша совместная задача этого не допустить. Поэтому было бы правильно вернуться к системе, когда приготовление пищи занимается сама школа.

Обратился к областным коллегам с просьбой не быть ревизорами и контролерами. Контроль обеспечат надзорные органы. А подставить плечо и вместе помочь организовать эффективную и качественную систему школьного питания», — отметил Николай Панков.