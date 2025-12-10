Володин: Форма для нашей армии должна быть отечественной

Форма для наших солдат и офицеров должна быть на 100 % отечественной, заявил председатель ГД.

Сегодня Вячеслав Володин, руководители фракций, председатели профильных комитетов и депутаты осмотрели выставку «Российская легкая промышленность», которая открылась 10 декабря в ГД.

В экспозиции представлены, в частности, полевое обмундирование для военнослужащих и спецназа, боевая одежда пожарного, сотрудника Росгвардии.

Вячеслав Володин подчеркнул важность развития отрасли и отечественного производства: от этого зависит безопасность нашей страны. Особенно, по его словам, это касается выпуска военной формы. «Все, что имеет отношение к обуви, одежде наших солдат и офицеров, — должна быть на 100 % отечественная составляющая», — сказал он.

«Каждая страна, которая думает о своем суверенитете, начинает с этого», — отметил Вячеслав Володин.

Также по предложению Вячеслава Володина в Государственной Думе в январе 2026 года пройдут парламентские слушания по вопросам развития легкой промышленности, — сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Ольга Сергеева