Еще одна переполненная школа в Саратове перейдет на односменное обучение

В Саратове открылась новая пристройка к школе № 55 на 400 мест.

Реализация проекта, выполненного в рамках депутатской инициативы Вячеслава Володина, позволила решить проблему переполненности учебного заведения.

Школа, построенная около 40 лет назад, ранее работала в две смены, превышая проектную мощность в два раза. Родители учащихся обращались за помощью, чтобы перевести детей на односменный режим обучения.

Новое трёхэтажное здание соединено с основным корпусом тёплым переходом. В нём оборудованы кабинеты для занятий русским языком, математикой, а также столовая, спортивный зал и актовый зал.

Теперь школа сможет перейти на обучение в одну смену. При этом в Саратове около 20 школ продолжают работать в две смены, в том числе девять — в Ленинском районе.

Ольга Сергеева