Володин: ГД обсудит повышение в разы налоговых пошлин для мигрантов

Госдума рассмотрит ужесточение миграционной политики.

На следующей неделе ГД приступит к рассмотрению ряда законопроектов по совершенствованию миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

В числе ключевых инициатив — существенное повышение государственных пошлин для иностранных граждан:

при оформлении российского гражданства — с 4 200 до 50 000 рублей;

при получении разрешения на временное проживание — с 1 920 до 15 000 рублей;

при оформлении вида на жительство — с 6 000 до 30 000 рублей.

Кроме того, планируется установить пошлину в размере 15 000 рублей за выдачу разрешений на привлечение каждого иностранного специалиста. По оценкам, такие меры позволят ежегодно пополнять бюджет на 15 млрд рублей и упорядочить миграционную сферу.

Вячеслав Володин также отметил, что сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции. Ранее спикер сообщал о расширении перечня оснований для депортации мигрантов — эта мера призвана повысить уровень общественной безопасности.

Ольга Сергеева