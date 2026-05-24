Саратовцев возмутила попытка владельцев разлучить страдающих без любви котов-сфинксов

Владельцы вынуждены отдать питомцев из‑за семейных обстоятельств.

Фонд помощи бездомным животным и приют «Верность» (Саратов) помогает пристроить трёх котов породы сфинкс: графитовую кошечку Симу и котов Семёна и Тизана. Владельцы расстаются с питомцами из‑за семейных обстоятельств: дети разъехались, а мама много работает и не может уделять животным достаточно внимания.

Новым хозяевам обещают помочь с кормом и лотками на первое время, а также доставить питомцев в Саратов, Балаково или Вольск.

Объявление вызвало неоднозначную реакцию: многие пользователи соцсетей раскритиковали владельцев за решение отдать любимцев. В комментариях люди подчёркивают, что без серьёзных причин (тяжёлой болезни или смерти хозяина) животных лучше не разлучать с семьёй.

Тем не менее автор объявления надеется найти заботливых хозяев для сфинксов — особенно тех, кто давно мечтал о такой породе.

Ольга Сергеева