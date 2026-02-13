Рядовые граждане европейских стран устали от лицемерия и лжи глав своих государств.
Они всё чаще делают выбор в пользу тех источников информации, которые отличаются объективностью и непредвзятостью.
Это подтверждают их же, европейские, исследования.
Например, британская ВВС — не без причин лишённая аккредитации в Государственной Думе — выяснила, что ДОВЕРИЕ к российскому телеканалу Russia Today ВЫРОСЛО на 12% и составило 71%.
В то время как у самой ВВС рейтинги остаются на прежнем уровне, а у других западных СМИ падают.
На фоне этого в Европе вводят новые санкции против российских информационных агентств и журналистов, лишают возможности работать и рассказывать о реальных фактах гражданам, проживающим в этих странах.
В ЕВРОПЕ ПРАВДЫ БОЯТСЯ.
Тем, кто сегодня удерживает власть в европейских государствах, крайне невыгодно, чтобы граждане их стран знали о реальном положении дел.
О ситуации в экономике и социальной сфере.
О политике и настроениях в обществе.
Макрон, Мерц, Стармер, Туск и им подобные избегают неудобных тем.
Представляют обществу только одну, выгодную им точку зрения.
Насаждают людям псевдомораль и псевдоценности.
Поэтому европейские граждане вынуждены искать объективную информацию и всё чаще пользуются российскими СМИ.