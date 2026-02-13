Рядовые граждане европейских стран устали от лицемерия и лжи глав своих государств.

Они всё чаще делают выбор в пользу тех источников информации, которые отличаются объективностью и непредвзятостью.

Это подтверждают их же, европейские, исследования.

Например, британская ВВС — не без причин лишённая аккредитации в Государственной Думе — выяснила, что ДОВЕРИЕ к российскому телеканалу Russia Today ВЫРОСЛО на 12% и составило 71%.

В то время как у самой ВВС рейтинги остаются на прежнем уровне, а у других западных СМИ падают.

На фоне этого в Европе вводят новые санкции против российских информационных агентств и журналистов, лишают возможности работать и рассказывать о реальных фактах гражданам, проживающим в этих странах.

В ЕВРОПЕ ПРАВДЫ БОЯТСЯ.

Тем, кто сегодня удерживает власть в европейских государствах, крайне невыгодно, чтобы граждане их стран знали о реальном положении дел.

О ситуации в экономике и социальной сфере.

О политике и настроениях в обществе.

Макрон, Мерц, Стармер, Туск и им подобные избегают неудобных тем.

Представляют обществу только одну, выгодную им точку зрения.

Насаждают людям псевдомораль и псевдоценности.

Поэтому европейские граждане вынуждены искать объективную информацию и всё чаще пользуются российскими СМИ.