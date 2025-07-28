В День Крещения Руси, 28 июля, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил Иоанновский женский монастырь в Алексеевке Хвалынского района.

Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

Напомним, принятие христианства святым равноапостольным князем Владимиром в 988 году заложило основы формирования духовно-нравственных ценностей, способствовало распространению культуры и просвещения.

— Бережно храня вековые традиции, Русская православная церковь вносит вклад в консолидацию общества, укрепление межконфессионального согласия и единства многонационального народа России.

Желаю здоровья и всего самого доброго, – отметил Володин.