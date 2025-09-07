Володин потребовал вернуть государству социальную базу завода «Тантал»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, находясь с рабочим визитом в Саратове, затронул вопрос о судьбе заброшенной социальной инфраструктуры завода «Тантал». Об этом сообщают его сторонники в телеграм-канале.

Он заявил, что объекты, которые по закону не подлежали приватизации, оказались в руках частных владельцев и сейчас находятся в запущенном состоянии.

Володин призвал правоохранительные органы и прокуратуру вмешаться в ситуацию для восстановления законности. Он подчеркнул, что эта инфраструктура была создана государством для людей и должна использоваться на благо общества.

В качестве положительного примера спикер привел реабилитационный центр, который удалось сохранить и использовать для помощи детям после того, как его взяла под контроль областная власть. Остальные же объекты, по его словам, демонстрируют плачевное состояние, и необходимо вернуть их государству.