Саратовцы увидят сегодня последнее в этом году полное лунное затмение

Вечером 7 сентября жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — второе и последнее в 2024 году полное лунное затмение.

В отличие от солнечного, это явление будет одинаково видно из всех регионов страны в одно и то же время.

Затмение начнется в 19:27 по московскому времени и продлится до 22:56. Наиболее зрелищная полная фаза, когда Луна полностью погрузится в земную тень и приобретет багрово-красный оттенок, составит 1 час 23 минуты — с 20:30 до 21:53.

Наблюдателям в центральных регионах Луна будет видна на юго-востоке на высоте 10-20 градусов над горизонтом, что обеспечит хорошую видимость даже в условиях города. Жители южных областей увидят явление еще лучше, а в северных районах спутник окажется несколько ниже, но останется хорошо различимым.

Астрономы рекомендуют выбирать для наблюдений открытые участки с минимальной городской засветкой.