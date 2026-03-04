Вячеслав Володин предложил ежегодно проводить «Говорухинские чтения» во ВГИК им. С. А. Герасимова.

Об этом он заявил в ходе заседания организационного комитета по увековечению памяти Народного артиста России, депутата ГД Станислава Говорухина.

«Давайте постараемся, чтобы его наработки, мысли, творческое наследие были доступны для молодого поколения, для тех, кто не был его современником. Сделаем все, чтобы образ Говорухина, его творческое наследие, позиции, которые он занимал, были переданы без каких‑то искажений. Чтобы он, как и ранее, в будущем мог через свое творчество, талант, гражданскую позицию помогать тем, кто хотел бы найти опору в нем», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Наталья Мерайеф