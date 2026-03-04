Новый ГОСТ на маникюр в России может привести к подорожанию услуг

В России утвержден новый стандарт оказания маникюрных услуг, который вступит в силу 30 апреля.

Документ, разработанный Росстандартом, вводит строгие временные рамки для проведения различных видов процедур. Согласно новым правилам, длительность классического, препаратного и комбинированного маникюра составит от 40 до 60 минут, аппаратного — от 40 до 70 минут.

Участники рынка прогнозируют, что регламентация времени приведет к росту стоимости услуг в салонах красоты.

Как сообщает телеграм-канал «Экотопор», новые нормативы обяжут мастеров тратить на каждого клиента фиксированное время, что неизбежно скажется на конечном чеке для потребителей.

Ольга Сергеева