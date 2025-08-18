Володин призвал россиян отдать дань уважения Столыпину

Вячеслав Володин назвал Петра Столыпина недооценённой исторической фигурой.

Об этом спикер Госдумы заявил в своём выступлении, опубликованном в Telegram-канале «Володин Саратов».

Столыпин, занимавший в 1906-1911 годах посты министра внутренних дел и председателя Совета министров Российской империи, известен проведением масштабных реформ. До этого, в 1903-1906 годах, он возглавлял Саратовскую губернию. Его жизнь трагически оборвалась в 1911 году в результате покушения.

Столыпин был государственником до мозга костей. При этом монархисты считали его слишком либеральным, а либералы — чрезмерно консервативным. Такая двойственность позиции сделала его уязвимым: ни одна из сторон его не защищала. Дополнительным фактором стала его оппозиция Распутину, что осложнило отношения с царской семьёй, — отметил Володин.

По мнению председателя Госдумы, современная Россия должна отдать должное этому выдающемуся реформатору, посвятившему себя укреплению государственности.

«Он пожертвовал собой ради сильной России», — подчеркнул Володин.