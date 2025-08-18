Под Саратовом во время рыбалки утонул 13-летний мальчик, следствие проводит проверку

В Саратовской области расследуют гибель подростка на рыбалке.

В Пугачёвском районе Саратовской области начата проверка по факту гибели 13-летнего подростка. Трагедия произошла 18 августа на реке Камелик у села Малая Тарамовка.

По предварительным данным, мальчик рыбачил в лодке вместе с отчимом, когда неожиданно упал за борт и утонул. Тело ребёнка позже обнаружили спасатели.

Следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено.